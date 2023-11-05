ميقاتى: استشهاد 3 أطفال وسيدة بنيران إسرائيلية فى لبنان "جريمة نكراء للاحتلال"

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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى إن استهداف العدوان الاسرائيلى على المدنيين فى لبنان واستشهاد أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال فى الجنوب وجرح آخرين بنيران المسيّرات جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، معتبرا أنها أيضا وصمة عار جديدة بحق الضمير العالمى المتغاضى عما يفعله الاحتلال الإسرائيلى فى جنوب لبنان وغزة.

وأضاف ميقاتى فى بيان اليوم الأحد أن هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وسيتم متابعتها من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية، وأيضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلى إلى مجلس الأمن على خلفيتها.



وأكد ميقاتى أن المطلوب من دول القرار فى مجلس الأمن الدولى العودة إلى تطبيق شرعية الأمم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات وإنقاذ ما تبقى من إنسانية وعدالة كى لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق.



وأشار ميقاتى إلى أنه يضع هذه الجريمة بعهدة من يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان.