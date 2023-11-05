موسكو: الغواصة الذرية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" تنفذ إطلاق صاروخ "بولافا" بنجاح

وذكرت وزارة الدفاع ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، "أنه في إطار المرحلة النهائية لبرنامج الاختبار الحكومي، نفذت الغواصة الذرية الصاروخية الاستراتيجية الجديدة "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، عملية إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز بولافا من النوع البحري".

وأضافت القناة أنه تم الإطلاق من البحر الأبيض إلى ميدان الاختبار القتالي في شبه جزيرة كامتشاتكا، موضحا أن جرت عملية إطلاق الصاروخ بشكل طبيعي من تحت الماء، ووصلت رؤوسه الحربية إلى الهدف في الوقت المحدد.

ويعتبر هذا الإطلاق الحلقة الأخيرة في اختبار الغواصة، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن قبولها في قوام القوات البحرية الروسية، حيث أن غواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، هي حاملة الصواريخ السابعة من سلسلة "بوري-أ" ، وقادرة على حمل 16 صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز بولافا.