اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 نوفمبر 2023 10:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل خمسة أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين بالمكسيك

الأحد، 05 نوفمبر 2023 08:51 ص
مقتل خمسة أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين بالمكسيك الشرطة المكسيكية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت السلطات المكسيكية، مقتل خمسة أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية، وذلك على مشارف مدينة "بويبلا".
 
وقالت صحيفة لا اكسبانثيون المكسيكية، إن شرطة مدينة "بويبلا" قولها إن الضحايا الخمسة كانوا على ما يبدو يحرسون شاحنات غاز عندما وقع الهجوم، مشيرة إلى أنه كان على الأرجح يهدف إلى سرقة الوقود.
 
وتقع مدينة "بويبلا" إلى الشرق مباشرة من مكسيكو سيتي، وقد عانت منذ فترة طويلة من العصابات التي تعمل على سرقة الوقود من خطوط الأنابيب الحكومية، كما أن حوادث إطلاق النار بين العصابات والسلطات شائعة بالمنطقة.
 
 






المكسيك

اطلاق النار

مكسيكو سيتى

الشرطة المكسيكية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة