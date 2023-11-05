مقتل خمسة أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين بالمكسيك

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات المكسيكية ، مقتل خمسة أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية، وذلك على مشارف مدينة "بويبلا".

وقالت صحيفة لا اكسبانثيون المكسيكية، إن شرطة مدينة "بويبلا" قولها إن الضحايا الخمسة كانوا على ما يبدو يحرسون شاحنات غاز عندما وقع الهجوم، مشيرة إلى أنه كان على الأرجح يهدف إلى سرقة الوقود.

وتقع مدينة "بويبلا" إلى الشرق مباشرة من مكسيكو سيتي، وقد عانت منذ فترة طويلة من العصابات التي تعمل على سرقة الوقود من خطوط الأنابيب الحكومية، كما أن حوادث إطلاق النار بين العصابات والسلطات شائعة بالمنطقة.