معهد بحوث الإلكترونيات: نستهدف تعميق التصنيع المحلى لخدمة الاقتصاد القومى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية الدور الذى يقوم به معهد بحوث الإلكترونيات فى خدمة المجتمع المصرى بكافة قطاعاته وتحقيقه لأهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدًا بالتطورات والإنجازات التى يشهدها المعهد فى الفترة الحالية، والدعم الذى تقدمه مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد (STPERI) فى مجال رعاية شباب الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

وفى هذا الإطار، عقد مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات، برئاسة الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس المعهد، اجتماعًا بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، وأعضاء المجلس؛ وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.

فى بداية الاجتماع، ثمن المجلس الدعم اللامحدود الذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للمعهد للقيام بدوره المنوط برعاية شباب الباحثين والمبتكرين واحتضان أفكارهم والعمل على تنفيذها لخدمة المجتمع، والمساهمة الفعالة فى تطوير ودعم مشروعات البحث العلمي.

وأشاد الدكتور ياسر رفعت بحرص المعهد على تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، ودوره فى المشاركة فى التحالفات الإقليمية لتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أهمية تقديم كافة أوجه الدعم للمعاهد والمركز البحثية، فى احتضان أفكار الباحثين والمبتكرين.

وخلال فعاليات المجلس، قدمت د. شيرين عبد القادر محرم عرضًا حول الإنجازات التى قام بها المعهد خلال الفترة الماضية، ودوره فى تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى والتى تشمل 7 مبادئ للتنمية الشاملة وهى (الريادة والإبداع، المرجعية الدولية، الاستدامة، المشاركة الفعالة، الاتصال، التخصصات المتداخلة، التكامل).

واستعرضت د. شيرين الشهادات والجوائز التى حصل عليها المعهد خلال الفترة الماضية؛ حيث حصل المعهد على شهادة الأيزو 9001:2015، وحصل على المركز الأول فى مسابقة (MOSAIC)، والمركز الأول فى جائزة مصر للتميز الحكومى، والمركز الأول فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القاهرة فئة المشروعات الكبيرة، ووجهت الشكر لكافة منتسبى المعهد على المجهودات المبذولة لإتمام هذا الإنجاز.

وأشارت أن المعهد يشهد طفرة فى مجال التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية لدعم الجهود المبذولة لتحول الجامعات إلى جامعات الجيل الرابع، حيث تم توقيع العديد من بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات الحكومة والخاصة والتكنولوجية ؛ وذلك للتعاون فى مجالات الإبداع والابتكار ودعم القدرات والتأهيل لسوق العمل المحلى والدولى ووظائف المستقبل، وفى هذا الاطار تم الاعلان عن منح تدريبية لحديثى التخرج فى مجال الإلكترونيات الدقيقة وجارى الإعلان عن منحة للانضمام لمدرسة هندسة الموجات الميكروئية، إلى جانب دعم فرص الاستثمار فى مخرجات البحث العلمى من خلال ورش عمل مشتركة والتشبيك مع الصناعة.

وشمل العرض كذلك استعراض لأهداف معهد بحوث الإلكترونيات والتى تتضمن رفع مؤشر البحث العلمى، دعم الابتكار، تعميق التصنيع المحلى والربط بجهات الإنتاج والخدمات، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمساهمة فى نمو الاقتصاد القومى القائم على المعرفة وبناء القدرات العلمية والفنية الإدارية. وأشارت إلى أن استراتيجية معهد بحوث الإلكترونيات الجديدة تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة ومع ما تصبو إليه من دفع خطة التنمية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة. حيث تعتمد الإستراتيجية على مسارين المسار الأول يستهدف تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى البحث العلمى، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية، ويضم المسار الأول 5 محاور و8 مبادرات، والمسار الثانى يستهدف إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية ويضم 8 محاور و15 مبادرة. كما تم استعراضت الخطة التنفيذية لسنة 2024 - 2027 الخطة التشغيلية لسنة 2024 والمستهدف من الأنشطة البحثية والخدمية من كافة اقسام المعهد.

كما استعرضت أنشطة مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، من خلال ثلاث محاور شملت تهيئة بيئة محفزة وداعمة، ومحور التسويق والمشاركة، ومحور دعم الإبداع والابتكار، والخدمات المقدمة للباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة وعقود تقديم الخدمات والاستشارات الفنية والدعم الوجيستى والاستضافة.