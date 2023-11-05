مظاهرات حاشدة فى اليونان تحت شعار "فلسطين حرة" تضامنا مع غزة.. فيديو

كتب محمد جمال

تحت شعار "فلسطين حرة" تجمع الآلاف فى مظاهرات حاشدة فى اليونان تضامنا مع قطاع غزة، الذى يشهد مجازر يومية يقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى.

وهتف المتظاهرون مطالبين بـ "الوقف الفورى للمذبحة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة على يد دولة إسرائيل الدموية"، و"وضع حد للاحتلال الإسرائيلى"، و"نحن نقاتل من أجل سلام الأمم، من أجل فلسطين حرة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

كما أدان المتظاهرون الحكومة اليونانية التى امتنعت عن التصويت فى الأمم المتحدة على القرار الأردنى بشأن الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الشرطة لم تستخدم هذه المرة الغاز وقنابل الصوت ضد المشاركين، كما حدث خلال المظاهرة الحاشدة السابقة دعما للفلسطينيين، التى جرت فى 18 أكتوبر.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا اقترحته لدول العربية يدعو إلى هدنة فورية فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، تؤدى إلى وقف الأعمال العدائية فى غزة.

وصوتت 120 دولة لصالح الوثيقة، بما فى ذلك روسيا، وعارضتها 14 دولة، بما فى ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 45 دولة، بما فى ذلك اليونان، عن التصويت.