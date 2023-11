مظاهرات حاشدة فى اليونان تحت شعار "فلسطين حرة" تضامنا مع غزة.. فيديو

تحت شعار "فلسطين حرة" تجمع الآلاف فى مظاهرات حاشدة فى اليونان تضامنا مع قطاع غزة، الذى يشهد مجازر يومية يقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى.

وهتف المتظاهرون مطالبين بـ "الوقف الفورى للمذبحة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة على يد دولة إسرائيل الدموية"، و"وضع حد للاحتلال الإسرائيلى"، و"نحن نقاتل من أجل سلام الأمم، من أجل فلسطين حرة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

