اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 نوفمبر 2023 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مظاهرات حاشدة فى اليونان تحت شعار "فلسطين حرة" تضامنا مع غزة.. فيديو

الأحد، 05 نوفمبر 2023 06:32 م
مظاهرات حاشدة فى اليونان تحت شعار "فلسطين حرة" تضامنا مع غزة.. فيديو مظاهرات تدعم فلسطين
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت شعار "فلسطين حرة" تجمع الآلاف فى مظاهرات حاشدة فى اليونان تضامنا مع قطاع غزة، الذى يشهد مجازر يومية يقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى.

وهتف المتظاهرون مطالبين بـ "الوقف الفورى للمذبحة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة على يد دولة إسرائيل الدموية"، و"وضع حد للاحتلال الإسرائيلى"، و"نحن نقاتل من أجل سلام الأمم، من أجل فلسطين حرة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

كما أدان المتظاهرون الحكومة اليونانية التى امتنعت عن التصويت فى الأمم المتحدة على القرار الأردنى بشأن الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الشرطة لم تستخدم هذه المرة الغاز وقنابل الصوت ضد المشاركين، كما حدث خلال المظاهرة الحاشدة السابقة دعما للفلسطينيين، التى جرت فى 18 أكتوبر.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا اقترحته لدول العربية يدعو إلى هدنة فورية فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، تؤدى إلى وقف الأعمال العدائية فى غزة.

وصوتت 120 دولة لصالح الوثيقة، بما فى ذلك روسيا، وعارضتها 14 دولة، بما فى ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 45 دولة، بما فى ذلك اليونان، عن التصويت.







حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

مظاهرات

فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة