مصر تستضيف غدا المؤتمر الخامس رفيع المستوى للهجرة فى المنطقة الأورومتوسطية

كتب أحمد جمعة

تستضيف مصر المؤتمر الخامس رفيع المستوى للهجرة في المنطقة الأورومتوسطية بمدينة الإسكندرية فى إطار برنامج يوروميد للهجرة الخامس تحت عنوان "شراكات قدرات الهجرة فى ظل الأزمات المتعددة"، خلال الفترة من 6 : 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة ما يقرب من 70 دولة ممثل عن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي والدول الجنوبية الشريكة.

استضافت مدينة الإسكندرية في مايو الماضي القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، وناقشت "انتقال الطاقة في المنطقة الأورومتوسطية".