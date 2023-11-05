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مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن بدء التسجيل في دورات اللغة الألمانية

الأحد، 05 نوفمبر 2023 11:57 ص
مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن بدء التسجيل في دورات اللغة الألمانية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوته الألماني بدء التسجيل في دورات اللغة الألمانية مستوى 1.1.A ومستوى 1.2.A لطلاب الجامعات المصرية.
 
وتقام فعاليات الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز. 
 
وذلك انطلاقاً من حرص المركز على تنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم من خلال توفير دورات لغوية متخصصة ، على أن تكون مدة المستوى الواحد 60 ساعة تدريبية، وعلى الراغبين في التسجيل التوجه لمركز اللغات، وسيتم الإعلان عن المواعيد فور اكتمال العدد.
 
وتبلغ الرسوم 1600 جنيه للمستوى الواحد + صورة بطاقة الرقم القومي، مع وجود خصم 50% لطلاب كليتي الهندسة والطب.






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