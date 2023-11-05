محافظ الجيزة يتابع التزام المنشآت التجارية بإجراءات ترشيد الكهرباء ومواعيد الغلق

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ليلية مفاجئة تفقد خلالها عددًا من الشوارع والميادين للوقوف على التزام الأحياء والمراكز والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء وتطبيق مواعيد غلق المحال العامة.

شملت جولة المحافظ تفقد حالة الإنارة بشوارع الاهرام ومراد بحى جنوب الجيزة مرورًا بشارع أحمد عرابى وميدان لبنان وكورنيش النيل وسفنكس وجامعة الدول العربية بأحياء امبابة والدقى والعجوزة وشارع الملك فيصل وطريق المنصورية وترسا بحى الطالبية.

ووجه اللواء أحمد راشد بالالتزام بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية أى كانت جهة الولاية التابعة لها وكذا لافتات المحلات التجارية شديدة الإضاءة والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات، مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة ورصد حالات المخالفة مشدداً على أن أى مخالفات سيتم ضبطها سواء مخالفات إنارة للواجهات الإعلانية لكافة الأنشطة التجارية أو مخالفة مواعيد الغلق سيتم تطبيق عقوبات رادعة للمخالفين وفقاً للقانون.

كما وجه المحافظ بالحفاظ على مستوى مقبول لإضاءة أعمدة الإنارة بالطرق العامة وعدم إطفائها بشكل كامل وأتباع اسلوب متوازن لعدم التأثير على حركة المواطنين مع تعيين ورديات منتظمة لمتابعة صيانة وتشغيل تلك الأعمدة.

وخلال جولته وجه المحافظ رئيس حى العجوزة بمراجعة التزام الأكشاك بتركيب عدادات كهرباء وعدم سرقة التيار الكهربائى إلى جانب منع كافه اشكال التعدى على الأرصفة والطرق العامة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء احياء العجوزة والدقى والطالبية والهرم وبولاق الدكرور.