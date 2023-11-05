مجلس الأعمال المصري الياباني: نسعى لجذب المزيد من الشركات اليابانية للاستثمار

كتب إسلام سعيد

قال المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الاعمال المصري الياباني، إن عقد اللقاءات المستمر بين رجال الأعمال اليابانيين والمصريين هو أمر ضروري للغاية ، لما له من نتائج كبيرة على مستوى الاستثمار وزيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين، موضحا أن الاستثمار بين مصر واليابان قد حقق تضاعف أكثر من مرة خلال العشر سنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري الياباني الذي نظمه مجلس الأعمال الياباني المصري بالتعاون السفاره المصرية فى اليابان والمكتب التجارى فى طوكيو، وذلك ضمن الفعاليات المستمرة للترويج للاستثمار بحضور 87 رجل أعمال يابانى يمثلون الشركات اليابانيه أعضاء الجانب اليابانى فى المجلس، بالإضافة إلى الشركات اليابانية الراغبة فى بحث واستكشاف الفرص الاستثماريه فى مصر، وبمشاركة الوفد المصري المكون من 15 رجل أعمال أعضاء مجلس الأعمال المصري اليابانى وأعضاء السفاره المصرية فى اليابان ومكتب التمثيل التجارى وممثلى الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف العربي، أن المنتدى استعرض التطورات الإيجابيه التى يشهدها الاقتصاد المصري وحوافز الاستثمار وبيئة الاستثمار التنظيمية والتشريعية، وتطورات البنية الأساسية لدعم اللوجستيات اللازمة لتدفق الاستثمارات والقطاعات ذات الأولوية فى العمل المشترك مع الجانب اليابانى.

وأشار إلى أن المجلس قد قام بتشكيل وفد من رجال الأعمال المصريين المصاحبين لحسام هيبه رئيس الهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره فى رحلة الترويجيه الى اليابان والتى بدأت يوم الإثنين واستمرت فعالياتها حتى يوم أمس الجمعه، مؤكدا أن تشكيل الوفد القطاعات الهامه للإستثمارات المشتركه المصريه اليابانيه مثل قطاعات الأجهزه المنزليه والإلكترونيات ممثلة فى مجموعة شركات العربي ، صناعة السيارات ممثلة فى شركة سوزوكى والصناعات المغذيه للسيارات ممثلة فى شركة سوميتومو مصر، الصناعات الدوائية والقطاع الطبى ممثلة فى شركة أوتسوكا مصر ، قطاعات الإنشاءات والتوسع العمرانى ممثلة فى مجموعة ريدكون ، قطاعات صناعة الملابس والملابس الجاهزه ممثلة فى مجموعة EGO عوف والقطاع الزراعى ممثلا فى شركة مودرن فارمز، الصناعات الغذائيه ممثلة فى شركة اليابان لحلول الغذاء وشركة النيل للأغذيه

من الجدير بالذكر أن فعاليات المنتدى قد تضمنت الكلمة الرئيسيه لرئيس الهيئه العامه للإستثمار بمشاركة السفير محمد أبو بكر السفير المصرى فى اليابان والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصرى فى المجلس والسيد جون كاروبى رئيس الجانب اليابانى فى مجلس الأعمال وبمشاركة وفد رجال الأعمال أعضاء المجلس المشاركين فى فعاليات الرحله الترويجيه.

كما شهدت أيضاً الكلمه الرسميه للسفير المصري فى اليابان والفرص المتاحة للجانب اليابانى فى مصر للبناء على قصص النجاح القائمة والتى تشهد توسعات مضطرده للإستثمارات اليابانيه فى مصر بما يحقق مصلحة الطرفين فى ظل الإحتياج اليابانى المتزايد لتنويع مصادر الإستثمار للتغلب على الإنكماش الإقتصادى للعملاق اليابانى ، وقد قام رؤاس المجلس عن الجانبين المصري واليابانى باستعراض أهم الأنشطه المشتركه للمجلس عن العامين الماضيين والدور المنوط بالمجلس فى دعم التعاون الإقتصادي بين البلدين ودعوتهم لرجال الأعمال اليابانيين والمصريين للمشاركه فى الفعاليات المقبله للمجلس المشترك.

ونظراً لأهمية قصص النجاح اليابانيه الواقعيه على أرض مصر فى جذب المزيد من الإستثمارات فقد شهدت الفعاليات عرض قصة نجاح شركة سوميتومو لمكونات السيارات والتى أعلنت عن البدء فى بناء مصنعها العاشر كأكبر مصنع لشركة سوميتومو لمكونات ضفائر السيارات فى العالم على أرض مصر ، وأيضاً قصة نجاح شركة أوتسوكا اليابانيه لصناعة الأدويه والمغذيات الطبيه والمغذيات الصحيه والتى تخطط لإفتتاح مصنعها الخامس فى مصر لتعظيم ريادتها لهذا القطاع ودعم العمليه الإنتاجيه وإدخال منتجات يابانيه جديده للتصنيع فى مصر من أجل السوق المحلى والتصدير الى الدول الأفريقيه والمحيطه.

واستكلمت الفعاليات بعقد لقاءات ثنائيه ومشتركه للوفد المصري لتشبيك الأعمال مع رجال الأعمال اليابانيين المشاركين فى المنتدى ، وإجتماع منفصل برئاسة رئيس الهيئه العامه للإستثمار والسفير المصرى فى اليابان مع رؤساء المجلس من الجانبين المصري واليابانى.

جدول أعمال حافل لأعضاء مجلس الأعمال المصري اليابانى فى الرحله الترويجيه الى اليابان

وشلمت أنشطة الوفد المصري خلال أسبوع عمل مكثف فى اليابان بدأت بعقد سلسله متصله من الإجتماعات الثنائيه مع الشركاء اليابانيين لكافة الشركات المصريه المشاركه ضمن الوفد المصري وذلك للتباحث بشأن الاستثمارات الجديده والتوسعات فى الاستثمارات الحالية، بالإضافة إلى المشاركة فى فعاليات منتدى الأعمال المصري اليابانى المشترك.

وشملت الفعاليات أيضاً اللقاءات المشتركه مع أعضاء الجانب اليابانى فى مجلس الأعمال، والزيارة الميدانية لمدينة أوتا سيتى الصناعية، والتى سبق للمجلس زيارتها سعياً إلى اتفاقيات التوأمه مع المدن الصناعية المصرية، وأيضاً عقد المائدة المستديرة المصرية اليابانية لمكونات السيارات بمقر السفارة المصرية فى اليابان، وبحضور الشركات اليابانية العاملة فى هذه القطاعات، وبتنظيم المكتب التجارى بالسفارة المصرية فى اليابان.

ويتضمن برنامج الزياره أيضاً فعاليات معرض Japan Mobility Show 2023 لصناعة السيارات ووسائل النقل الحديث وقطع الغيار والذى يتزامن عقده أثناء الرحلة الترويجية، ويتضمن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا اليابانية فى مجالات النقل والحفاظ على البيئة، مثل وسائل النقل الكهربائية وباستخدام الوقود الأخضر وقطع الغيار والمكونات والأنظمة الحديثه فى هذه القطاعات الواعدة، والذى تنظمه رابطة مصنعى السيارات اليابانيه JAMA ورابطة مصنعى مكونات السيارات اليابانيه JAPIA