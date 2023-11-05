اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لم يروا النور بعد.. أرقام مرعبة عن قتلى حديثى الولادة والأمهات فى غزة.. إنفوجراف

الأحد، 05 نوفمبر 2023 06:33 م
لم يروا النور بعد.. أرقام مرعبة عن قتلى حديثى الولادة والأمهات فى غزة.. إنفوجراف انفوجراف
إعداد إسراء أحمد فؤاد

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ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلى مجازر يومية ضد الشعب الفلسطينى وخاصة الأطفال والنساء ى قطاع غزة، لتكون النتيجة أرقام مرعبة عن قتلى حديثى الولادة وأمهات فى قطاع غزة، وفى هذا الإنفوجراف نرصد أعداد قتلى حديثى الولادة والأمهات فى غزة منذ بدء الحرب.
 
وفق الأمم المتحدة حتى 3 نوفمبر
 
الاحتلال قتل 2326 امرأة و3760 طفلاً بواقع 67% من إجمالى عدد الضحايا.
 
420 طفلاً لم يبلغ بعضهم من العمر سوى بضعة أشهر يقتلون أو يصابون كل يوم
 
مئات المفقودين من الأطفال والنساء تحت الركام 
 
غزة 1
غزة 
 
مقتل 72 من العاملين بالأونروا 
 
إغلاق 14 مستشفى و45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية
 
النساء يلجأن إلى الولادة فى الملاجئ، أو في الشوارع وسط الأنقاض ما يهدد حياتهن.
 
غزة 2
غزة 
 
نقص الوقود فى المستشفيات يهدد حياة 130 طفلاً مبسترًا 
 
22,500 حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسى الحادة 
 
12 ألف حالة إصابة بالإسهال
 
ارتفاع معدلات سوء التغذية






حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

انفوجراف




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