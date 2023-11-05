للطفل مريض السكر.. نصائح يومية لتجنب مضاعفات المرض

كتبت رانيا عامر

قالت الدكتورة بسمة حسين، أخصائية التغذية العلاجية، إن السمنة المفرطة عند الأطفال تعرضهم لخطر الإصابة بمرض السكرى، حيث إن مرض السكرى بنوعيه يصيب الكبار والصغار، وترجع أسباب الإصابة به إلى عدة عوامل من بينها العامل الوراثى، ومن أبرزها سوء التغذية.

كما أضافت أخصائية التغذية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مرض السكرى أصبح منتشرًا حاليًا بين الأطفال، وذلك نتيجة مجموعة من الأسباب المتعددة ، والتى من أهمها زيادة السمنة المفرطة، مشيرة إلى ضرورة متابعة الطفل المصاب بالسكر سوى كانت من الناحية التغذوية أو الطبية.

ويحتاج مريض السكر خاصة من الأطفال الى متابعة مستمر للوزن، وإجراء الفحوصات الطبية المستمرة منعًا لحدوث أى مضاعفات صحية لديهم، ولكى نحمى الأطفال خصوصًا من مرضى النوع الثانى يجب حمايتهم أولأ من السمنة وزيادة الوزن لأنهما من الأسباب الرئيسية التى تؤدى إلى مقاومة الأنسولين فى الجسم، ما يترتب على ذلك خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

وأشارت الدكتورة بسمة أن اتباع أسلوب الحياة الصحى منذ البداية، والحد من زيادة الوزن، وتقليل تناول السكريات، وعدم تناول الحلويات بكثرة، وتجنب الدهون الضارة، هو أفضل طريق لحماية الأطفال من خطر الإصابة بمرض السكر بنوعيه. نصائح لأطفال مرضى السكرى . الالتزام بالحصول على العلاج فى مواعيده بأنتظام .

. الالتزام بالبرنامج الغذائى المحدد للطفل المريض.

. تغير أماكن حقن الأنسولين من حين الى أخر .

. ضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية البسيطة حسب ارشادات الطبيب .

وأكدت أخصائية التغذية على ضرورة الالتزام بتلك التوصيات حتى لا يحدث أى مضاعفات صحية لمرضى السكرى من الأطفال .