كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير محيط المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالجيزة

كتبت – مرام محمد

تتواصل المجهودات التى تبذلها الدولة للانتهاء من تطوير وتجميل ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة والمحاور والطرق المؤدية لها، خاصة مشروعات محطة قطارات الصعيد فى بشتيل، ومحطات الخط الثالث للمترو، والمتحف المصرى الكبير، لتحسين الصورة البصرية بما يتناسب مع الأهمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية للمشروعات التنموية الجديدة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحقيق السيولة المرورية وإعادة الوجه الحضارى لمدن وأحياء المحافظة.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية خطة تطوير محيط المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة وأبرز توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى هذا الشأن.

محطة قطارات الصعيد فى بشتيل

-رفع كفاءة العقارات القائمة بمحيط المحطة وطلاء واجهاتها وزيادة المسطحات الخضراء للارتقاء بالمظهر الحضارى للمنطقة.

-رصف ورفع كفاءة عدد من المتفرعات المؤدية لمشروعات المحاور المرورية الجديدة، وذلك بمناطق أرض اللواء وأحمد عرابى والصفطاوي.

-استغلال المساحات الفارغة أسفل محور الفريق كمال عامر فى إقامة عدد من ساحات الانتظار ومواقف السرفيس، لخدمة الأهالى ومواجهة التكدسات المرورية وكافة صور العشوائية.

-وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بطلاء عدد من العقارات والمنشآت الخدمية الواقعة بمحيط محطة قطارات بشتيل والمحاور المرورية الواقعة بجوارها لتتماشى مع النقلة الحضارية، التى تشهدها المنطقة بالكامل، مؤكدًا على الالتزام بتوحيد الألوان لمراعاة المظهر الحضارى.

-وجه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعى بنقل مواقف السيارات العشوائية لتسهيل الحركة المرورية خاصة مع توفير عددًا من مواقف السرفيس الحضارية لتكون بديلًا للمواطنين.

المتحف المصرى الكبير

-مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، تتواصل الجهود لتجميل الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بالمتحف وتطوير ورفع كفاءة المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى وحتى مطار سفنكس، وكذا طريق الفيوم، وذلك على نحو يليق بمكانته السياحية.

-تشهد خطة التطوير تنفيذ أعمال تشجير ورصف بالإنترلوك وإنارة وتطوير وتجميل للأسوار الخاصة بالمنشآت والمجمعات السكنية بشكل ذات طابع متناسق.

-معالجة واجهات المبانى السكنية المطلة على الطريق الدائرى، وتنفيذ مخطط مرورى يسمح بتحقيق انسيابية للحركة المرورية المارة بين الطريق الدائرى وميدان الرماية وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتوفير ساحات انتظار لمنع الانتظار الخاطئ بالطرق المحيطة.

-وجه المحافظ باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على محيط المتحف الكبير لمواكبة التطويرات التى تشهدها المنطقة، كما وجه الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمنى المحدد.

محطات مترو الأنفاق الخط الثالث بإمبابة والبوهى والسودان والقومية

-كلف المحافظ مدير مديرية الإسكان بضرورة الاستعانة باستشارى متخصص لوضع التصور اللازم لإنشاء موقف سيارات حضارى بشارع البوهى، بدلًا من الموقف الموجود حاليًا بالشارع وذلك لتعديه على نهر الطريق ويسبب إعاقة للحركة المرورية.

-شدد المحافظ على رئيس حى إمبابة بالتنبيه على المحلات والمنشآت بالحفاظ على طبقة الرصف وعدم وضع الأوتاد الحديدية وغيرها من السلوكيات التى تضر بطبقة الاسفلت وفى حالة عدم الالتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

-وجه محافظ الجيزة بضرورة استثمار كافة المساحات الموجودة بمحيط المسار لإقامة مواقف وساحات انتظار ومراكز خدمية حضارية وتطوير الجزر الوسطى، وذلك لمنع إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة والممارسات العشوائية بها.