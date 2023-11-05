اليوم السابع
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كامل الوزير: شكرا للرئيس السيسى على رعاية معرض النقل الذكى لتوطين الصناعة

الأحد، 05 نوفمبر 2023 10:43 ص
كامل الوزير: شكرا للرئيس السيسى على رعاية معرض النقل الذكى لتوطين الصناعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير النقل
كتب محمد عبد العظيم

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وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية المؤتمر والمعرض الدولي للنقل الذكي، قائلا: "شعار المعرض هذا العام هو توطين صناعة النقل في مصر.. وده أمر وتوجيه من الرئيس السيسي.. بنشكره على رعاية المؤتمر.. ونشهد اليوم الحديث عن تطوير صناعة النقل والفرص الاستثمارية في قطاع النقل داخل الدولة".

ويفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أجنحة المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه .

 

 







المعرض الدولى للنقل الذكي

المؤتمر الدولى للنقل الذكي

رئيس الوزراء

رئيس الحكومة

الرئيس السيسي

مؤتمر النقل الذكى

وزير النقل




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