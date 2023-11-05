كاتبة بنيويورك تايمز تضطر إلى الاستقالة بعد اتهامها لإسرائيل بالإبادة الجماعية

كتبت ريم عبد الحميد

اضطرت كاتبة بمجلة نيويورك تايمز إلى الاستقالة بعد أن وقعت على خطاب مفتوح يتهم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية، وانتقادها أيضا لافتتاحية الصحيفة التى أكدت فيها حق الدولة العبرية فى الدفاع عن نفسها.

وبحسب ما ذكرت فوكس نيوز، فإن الكاتبة جازماين هيوز، التى كانت تكتب فى مجلة نيويورك تايمز، قد تركت الشركة الإعلامية الأمريكية، وفقا لما جاء فى بريد إلكترونى داخلى.

وقال رئيس تحرير مجلة نيويورك تايمز جيك سيلفرشتايين إن هيوز انتهكت سياسة الشركة بشأن الاحتجاج العام. وكتب يقول : فى حين أننى أحترم أن لديها قناعات قوية، فإن هذا كان انتهاكا واضحا لسياسة التايمز حول الاحتجاج العام، وهذه السياسة التى أدعمها تماما، جزء مهم من التزامنا بالاستقلالية.

وتابع رئيس تجرير المجلة قائلا: تناقشت أنا وهى فى أن رغبتها فى التعبير عن هذا النوع من الموقف العام والمشاركة فى احتجاجات عامة لا يتوافق مع كونها صحفية فى التايمز، وخلص كلانا إلى ضرورة أن تستقيل.

وكانت هيوز قد وقعت فى 26 أكتوبر الماضى على خطاب بعنوان " كتاب ضد الحرب فى غزة"، والذى اتهم إسرائيل مباشرة بالإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وقال الخطاب إن حرب إسرائيل ضد غزة هى محاولة لإجراء إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطينى. هذه الحرب لم تبدأ فى السابع من أكتوبر. لكن فى الأيام الـ 19 الأخيرة، قتل الجيش الإسرائيلى أكثر من 6500 فلسطينى، بينمهم أكثر من 2500 طفلا وأصيب أكثر من 17 ألف آخرين. وانتقد الخطاب نيويورك تايمز بشكل خاص لكتابتها افتتاحية قالت فيها إن ما تقاتل إسرائيل للدفاع عنه هو مجتمع يقدر الحياة الإنسانية وحكم القانون.