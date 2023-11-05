قتلة وجبناء.. صحيفة إسبانية تكشف استعانة إسرائيل بمرتزقة للقتال فى غزة

أحمد علوى

كشفت صحيفة إسبانية، اليوم الأحد، في مقابلة مع مقاتل إسباني يدعى بيدرو دياز فلوريس، أنه تم تجنيده مقابل مبلغ نقدي كبير، ليقاتل في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى.

وتحدث فلوريس بالتفصيل عن الظروف التي يعيشها في صفوف جيش الاحتلال، في ظل الحرب الدائرة ضد حركة "حماس"، مؤكدا أنها جيدة.

وصرّح قائلًا: "لقد جئت من أجل المال، إنهم يدفعون جيدا ويقدمون معدات جيدة والعمل هادئ، الأجر هو 3900 يورو في الأسبوع".

وأوضح طبيعة عمله في حديث لصحيفة "إل موندو": "نحن نقدم فقط الدعم الأمني لقوافل الأسلحة الإسرائيلية".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد اعلنت أن جيش الاحتلال الاسرائيلى قام، مساء اليوم الأحد، بشن قصف عنيف ومكثف حول عدة مستشفيات في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.

وأدت انفجارات عنيفة وقصف إسرائيلي غير مسبوق من الجو والبحر، إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين في مدينة غزة، فيما تم قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن كامل قطاع غزة، قبيل القصف بقليل.

وأعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة "عنيفة وغير مسبوقة وأدت لسقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة".