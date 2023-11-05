قبل الشتاء ما يهل.. نصائح تساعدك على حماية طفلك من الأمراض

كتبت إيناس البنا

مع اقتراب موسم الشتاء، تنتشر كثير من الأمراض المعدية والفيروسات خاصة بين الأطفال، ويمكن أن يمثل الطقس البارد بيئة مثالية لنمو الجراثيم، ولمساعدتك في الحفاظ على صحة أطفالك خلال أشهر الشتاء يجب أولاً التعرف على بعض الأمراض التي تنتشر خلال فصل الشتاء، وفقًا لموقع" OnlyMyHealth ".

الأنفلونزا

تشتهر الأنفلونزا بالانتشار خلال فصل الشتاء، وهي ليست خطيرة، ولكنها شديدة العدوى، بعض الأعراض:

حمى

الصداع وآلام الجسم

التهاب الحلق

التعب

الضعف

التهاب العضلات

سعال

الزُكام

أكثر أمراض الشتاء شيوعًا هي نزلات البرد، والتي يعاني منها الجميع تقريبًا مرة واحدة على الأقل خلال فصل الشتاء، وفي حين أن معظمنا يعتبرها علامة على تغير الموسم، فإن نزلات البرد يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية.

التهابات الجهاز التنفسي

يمكن أن تصبح التهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي أكثر انتشارا في فصل الشتاء بسبب الهواء الجاف، السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي هو التعرض لدرجات حرارة شديدة البرودة، ويمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وبالتالي، فإن الوقاية من الالتهاب الرئوي أفضل من علاجه.

عندما يتعلق الأمر بالتهاب الشعب الهوائية، فإن الأطفال ومرضى الربو معرضون لخطر كبير خلال فصل الشتاء.

نوروفيروس (انفلونزا المعدة)

هذا الفيروس شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى التهاب المعدة والأمعاء، وهي حالة تسبب أعراض مثل القيء والإسهال، حسبما ذكر المعهد الأمريكي للصحة، تعزيز غسل اليدين بشكل صحيح قبل الوجبات وبعد استخدام الحمام، وتوخي الحذر فيما يتعلق بنظافة الطعام.

نصائح للحفاظ على صحة أطفالك في فصل الشتاء

من خلال مشاركة بعض النصائح التي يمكن أن تضمن بقاء أطفالك آمنين وصحيين خلال فصل الشتاء:

-تشجيع التطعيم: تأكد من حصول أطفالك على لقاحاتهم، بما في ذلك لقاح الأنفلونزا.

-تعزيز النظافة الجيدة لليدين: علم أطفالك أن يغسلوا أيديهم بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

-النظام الغذائي الصحي: توفير نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات لتعزيز جهاز المناعة لديهم. لا تدعهم يأكلون أطعمة السوق الجاهزة للأكل.

-حافظ على دفئهم: اجعل أطفالك يرتدون طبقات من الملابس لإبقائهم دافئين، مثل حول الرقبة، وقبعة على الرأس، وقفازات اليد، لحمايتهم من الأمراض المرتبطة بالبرد، يمكنك أيضًا إطعامهم الحساء الساخن ومرق العدس أو الخضار.

-العزل: إذا مرض أحد أفراد الأسرة، اعزله قدر الإمكان لمنع انتشار الجراثيم، كذلك، أبعد طفلك عن الأماكن المزدحمة، واحرص على ارتداء الكمامة عند الخروج.