اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 نوفمبر 2023 12:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة

الأحد، 05 نوفمبر 2023 12:04 م
فلسطين تدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة قطاع غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات الهمجية التي أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، أحد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم، بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها.


وذكرت "الخارجية الفلسطينية" - في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذا الأمر يعد إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين.


وأكد البيان أن دعوات الوزير الإسرائيلي، امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.







قطاع غزة

إسرائيل

فلسطين

دعم فلسطين

العدوان على قطاع غزة

قنبلة نووية

تصريحات وزير إسرائيلي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة