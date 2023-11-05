فلسطين تدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات الهمجية التي أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، أحد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم، بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها.



وذكرت "الخارجية الفلسطينية" - في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذا الأمر يعد إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين.



وأكد البيان أن دعوات الوزير الإسرائيلي، امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.