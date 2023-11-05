فضيحة جواز سفر لتاجر مخدرات تطيح بوزير داخلية بعد مسؤولين آخرين فى أوروجواى

فاطمة شوقى

استقال وزير الداخلية فى أوروجواى لويس ألبرتو هيبرت من منصبه مع مجموعة من المسئولين الآخرين وسط فضيحة جوزات سفر لتجار المخدرات، وقبل ذلك، استقال وزير خارجية الأوروجواى فرانسيسكو بوستيلو، بعد نشر تسجيلات صوتية يطلب فيها من نائبته كارولينا آتشى عدم مساعدة التحقيق فى تحديد ملابسات تسليم وثائق السفر بشكل عاجل لتاجر المخدرات سيباستيان مارسيت، الملاحق على خلفية جريمة قتل المدعى العام فى باراجواي.

وقالت صحيفة دياريا الاورجوية أن المجرم الهارب من العدالة، حصل فى عام 2021، على جواز سفر جديد عبر وزارة الخارجية خلال 24 ساعة أثناء وجوده رهن الاحتجاز فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس لويس لاكالى بو قال فى مؤتمر أمس السبت أنه وافق على استقالة وزير الداخلية لويس ألبرتو إيبر ونائب الوزير جييرمو ماسيل والمستشار الرئاسى للاتصالات والاستراتيجية روبرتو لافلوف، بعد أربعة أيام من اندلاع الأزمة بشأن إصدار جواز السفر لمهرب المخدرات سيباستيان مارسيت.