"فتح" تنتقد الموقف الأمريكى الداعم لاستمرار الاعتداءات على غزة

وقال أبو سيدو ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الأحد) من القاهرة ـ إن "الأحداث الراهنة في غزة كشفت الوجه الآخر للولايات المتحدة التي تدعي زيفا حمايتها لحقوق الإنسان ورعايتها للسلام في المنطقة، وقامت بتقديم كامل الدعم للاحتلال الإسرائيلي في ظل الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها بحق الاطفال والنساء والمدنيين من أسلحة فتاكة للقضاء على الشعب الفلسطيني".

وحذر القيادي بحركة فتح واشنطن من عواقب إلحاق الخسارة بإسرائيل في هذه الحرب الراهنة على غزة والضفة الغربية، قائلا "إذا خسرت إسرائيل الحرب ستخسر الولايات المتحدة منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن ينتهي وسيظل يقاتل حتى يحرر أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي، رافضا في الوقت نفسه بشدة كافة المحاولات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني إلى أرض سيناء المصرية.

ونوه إلى الانتهاكات اليومية التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية من قتل واعتقالات لكافة أطياف الشعب الفلسطيني في محاولة منها لإنهاء القضية التي من المستحيل أن تتبخر أو تنتهي على الإطلاق، مؤكدا إصرار ومواصلة الشعب الفلسطيني في مواجهة كافة الانتهاكات الإسرائيلية بكل الطرق حتى يخرج هذا الاحتلال من الاراضي الفلسطينية.