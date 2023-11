عشرات الآلاف يتظاهرون فى كندا للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة.. فيديو

واصل المناصرون للقضية الفلسطينية فى مدن كندية مختلفة الاحتشاد، للأسبوع الرابع على التوالي؛ لدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار، منددين بالصمت الدولى إزاء الجرائم الإٍسرائيلية المستمرة بحق المدنيين والأطفال فى غزة.

وخرج عشرات الآلاف فى وسط مدينة (تورونتو)؛ للتنديد باستمرار الجرائم الإسرائيلية واستهداف المدنيين، مطالبين بالحرية لفلسطين ووقف إطلاق النار.

This is Toronto, Canada, next to the US consulate!#CeaseFireInGazaNOW pic.twitter.com/4VO133TrvG