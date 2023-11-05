صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.6% بمنتصف تعاملات جلسة الأحد

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العربية للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 23227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.71% ليصل إلى مستوى 28490 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.55% ليصل إلى مستوى 9867 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 4486 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 6705 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.90% ليصل إلى مستوى 5246 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والمشروعات الصناعية الهندسية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، وكونتكت المالية القابضة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 550 ألف سهم، 220 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 1.7 مليون سهم، 15.5 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والعبوات الطبية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 70 ألف سهم، 13.5 مليون سهم، 2.45 مليون سهم، 25 ألف سهم، 381.1 ألف سهم، 5.24 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 72 ألف سهم، 200 ألف سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 706.6 ألف سهم.

أعلنت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شراء المساهم علي أبو زيد محمد إبراهيم عدد 14.3 مليون سهم بسعر 0.812 جنيه بقيمة إجمالية 11.6 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 5.01% إلى 6.09%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحقق البنك التجاري الدولي (مصر)، إيرادات تشغيلية بقيمة 39.3 مليار جنيه بنسبة نمو 70%، وبلغ صافي الأرباح 22.4 مليار جنيه بنسبة نمو 84%.

وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بقيمة 487.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 42.25% عن الفترة المثيلة من العام السابق، وزيادة في صافي الربح بعد الضريبة 59.2 مليون جنيه بنسبة نمو 71.1%.

وحققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات نشاط بلغت 290 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وحققت صافي الربح بعد الضرائب 36.8 مليون جنيه مقارنة بخسائر 11.4 مليون جنيه.

وحققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إيرادات بقيمة مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 43.9% عن الفترة المثيلة من العام السابق، وزيادة في صافي الربح بعد الضريبة 3.9 مليون جنيه بنسبة نمو 370.6%.

فيما حققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات بلغت 188 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة نمو 135.69%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 100.9 مليون جنيه، بنسبة نمو 53.13%.

في شأن آخر قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن الشركة أبرمت عقد قرض مشترك بقيمة 6 مليارات جنيه لتمويل مشروعات اويست بغرب القاهرة، وذلك لصالح شركة أوراسكوم العقارية، وتبلغ فترة سداد القرض 10 سنوات، وسيتم استخدام القرض لإعادة تمويل التسهيل الائتماني السابق التي حصلت عليه الشركة والبالغ 1.5 مليار جنيه في عام 2022، كما سيتم استخدام القرض لتمويل وتسريع وتيرة البناء للمراحل التي تم إطلاقها بالمشروع.

في سياق منفصل قالت شركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، إن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت على التقرير الفني والمالي لتقييم أرض ومباني مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش المعد من مجموعة النور الاستشارية، على بيع أرض ومباني مصنع الشركة المقام على قطعة الأرض رقم 64 الكائنة بمنطقة الـ75 فدان بالمنطقة الصناعية، واستغلال حصيلة البيع في سداد باقي حصة الشركة في مصنع بأنف للأقمشة غير المنسوجة.