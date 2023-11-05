رئيس محكمة النقض يشيد بدور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد خلال لقائه برئيسها

كتب: محمد أبو ضيف - عبد الله محمود

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبصحبته المستشارين: صلاح مجاهد نائب رئيس محكمة النقض، مدير نيابة النقض، وطارق عبد الباقي نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.

وحضر اللقاء المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، وأحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وخالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات، ومحمود توفيق - نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض، وعادل عمارة - نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض، وحسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، ومصطفى عبد اللطيف - عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار المساعد لرئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات.

وتناول اللقاء تعزيز أواصر التعاون المثمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية وبين القضاء المصري بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.

وكان في استقبالهم المستشار عبدالناصر خطاب - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار عبد الحليم محمود - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار محمد أبو ضيف - نائب رئيس الهيئة - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - نائب رئيس الهيئة - مدير إدارة النيابات.

وأشاد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بأهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري.

ورَحَّبَ رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار حسني عبد اللطيف، والوفد المرافق له من قضاة مصر، وأكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حسني عبد اللطيف، بإهداء درع مجلس القضاء الأعلى للمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.