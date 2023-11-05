رئيس جامعة عين شمس: نسعى لسد الفجوة وتهيئة الطلاب لمتطلبات سوق العمل

كتب محمود راغب

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، فعاليات الأسبوع التوظيفى للجامعة " Career Week 2023 " في نسخته الثانية، والذي ينظمه مركز التوظيف، وذلك بحضور الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، أ.د. ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين، وعددا من عمداء ووكلاء الكليات ومديري المراكز.

وخلال كلمته تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة بالشكر للدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي الفترة الانتقالية التى تولت خلالها القيام بأعمال رئيس جامعة عين شمس، كما تقدم بالشكر للقائمين علي هذا الحدث الهام والذي يربط طلاب وخريجى الجامعة مع الشركات المحلية والعالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى نخبة من الخبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

وأشاد بدور مركز التوظيف، والذي يعمق روح الإنتماء بين الطالب وجامعته، حيث يقدم له فرص تدريبية وفرص عمل، مما يشعره أن الجامعة لم تمده بالخبرات الأكاديمية فحسب لكنها دعمته أيضا بالخبرات العملية لبناء مستقبله.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أنه على مركز التوظيف أن يحرص علي الحصول على رجع الصدى باستمرار من شركات التوظيف المختلفة لسد الفجوة بين الجامعة وسوق العمل ، بتحديث بعض المقررات الدراسية لتهيئة الطلاب لسوق العمل، وتنمية مهاراتهم بالدورات التدريبية المختلفة .

واستهلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلمتها بتقديم التهنئة للدكتور محمد ضياء زين العابدين علي تولي رئاسة الجامعة، متمنية له التوفيق والسداد، كما تقدمت بالشكر لكافة القائمين على الأسبوع التوظيفي، والذي يمثل حلقة ضمن سلسلة من الأنشطة التى تقدمها الجامعة لربط الطالب والخريج بسوق العمل.

وأشادت نائب رئيس الجامعة بالقائمة الطويلة من الشركاء والتى تضم عدداً كبيراً من الشركات والصناعات والمصانع، مؤكدة ضرورة تدعيم تلك الشراكات لتصبح الجامعة الذراع الفنى للصناعة، تقوم بتقدم الدعم الفنى والخريجين المؤهلين لسوق العمل، ويساهم الشركاء في وضع البرامج التدريبية والتأسيسية للطلاب من خلال منظومة متكاملة.

في كلمته نقل الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، تهنئة وزير التعليم العالي للدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجديد، مؤكدا أن جامعة عين شمس تحتل مكانة متميزة في مجال التوظيف، فوفقا لتصنيف QS تقع الجامعة فى المرتبة 301 في مجال التوظيف، لتحتل مكانة متميزة في مجال التوظيف مع الجامعة الأمريكية التى يتواجد بها مركز توظيف منذ التسعينيات، بما يؤكد قوة جامعتنا المصرية والحكومية.

وأضاف أن جزء أساسى من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التي أطلقها معالي الدكتور أيمن عاشور في مارس الماضي و المركزة علي سبعة مبادئ أحدهما هو الإتصال و الذي في طياتها يركز علي الربط بسوق العمل ، في إطار مبدأ التواصل ، والذي من بينه خلق مراكز توظيف مثل الموجود بجامعة عين شمس، وخلال أقل من عام تم تأسيس 46 مركز توظيف علي مستوى الجمهورية .

وأوضح الدكتور أيمن فريد أن أول مركز توظيف تم تأسيسه في جامعة حكومية ، كان مركز التوظيف بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 2012، ونجاح التجربة كان الأساس لوكالة التنميه USAID لكي تقوم بتمويل مركز آخر جديد بجامعة عين شمس، ثم بالتعاون مع وزاره التعليم العالي واتساقا مع استراتيجيتها 2030 تأسس الآن مراكز أخرى في جامعات حكومية ليصل عددها إلى 46 مركز على مستوي الجمهورية.

وأضاف أنه في عام 2020 أسست جامعة عين شمس مركز التوظيف بثوبه الجديد، شاكراً الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة السابق على ما قدمه سيادته ونوابه حتي يصل المركز إلى ما هو عليه.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف أنه يشارك في الحدث الذي يستمر على مدار أيام 4, 5, 6 نوفمبر، عدداً كبيراً من الشركات و المؤسسات، لافتا إلى أنه تم تخصيص اليوم الأول، السبت 4 نوفمبر لطلاب وخريجى كليات الهندسة، الحاسبات و المعلومات .

واليوم الثانى لكلية التجارة واليوم الثالث والأخير لطلاب وخريجى كليات الألسن، الأداب، الحقوق، التربية.

وأشار مدير مركز التوظيف، إلى أنه يشارك فى الحدث أكثر من 35 شركة من كبريات الشركات العالمية بسوق العمل لتوفير فرص تدريب وتوظيف لطلاب وخريجى جامعة عين شمس ، وهناك العديد من الأنشطة داخل الحدث مثل المحادثات المهنية و دوائر الإرشاد التوجيه التى تساعد الطلاب والخريجين فى إتخاذ قرارات سلمية تجاه مسارهم المهنى.

يذكر أنه على خلال فاعليات الافتتاح قام مركز التوظيف بتقديم درع المركز للدكتور محمد ضياء زين العابدين لتهنئته سيادته بتوليه رئاسة الجامعة، كما تم تقديم درع المركز للأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تقديرا لجهود سيادتها خلال توليها القيام بأعمال رئيس الجامعة خلال الفترة الماضية .