رئيس الوزراء يفتتح بعد قليل معرض ومؤتمر النقل الذكى نيابة عن الرئيس السيسى

كتب محمد عبد العظيم

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بعد قليل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقام المعرض فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكبارى - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائى - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهرى ) خلال الفترة من (2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.