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رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى لمشروعات التطوير فى قطاعات وزارة النقل

الأحد، 05 نوفمبر 2023 10:55 ص
رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى لمشروعات التطوير فى قطاعات وزارة النقل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير النقل
كتب محمد عبد العظيم

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استمع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح تفصيلي حول مشروعات التطوير المختلفة داخل قطاعات وزارة النقل.

ويفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أجنحة المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه .

 

 







المعرض الدولى للنقل الذكي

المؤتمر الدولى للنقل الذكي

رئيس الوزراء

رئيس الحكومة

الرئيس السيسي

مؤتمر النقل الذكى

وزير النقل




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