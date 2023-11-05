اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 نوفمبر 2023 10:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد القطار الكهربائى السريع خلال افتتاح معرض النقل الذكى

الأحد، 05 نوفمبر 2023 10:31 ص
رئيس الوزراء يتفقد القطار الكهربائى السريع خلال افتتاح معرض النقل الذكى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القطار الكهربائي السريع، وذلك خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه .

 

 







المعرض الدولى للنقل الذكي

المؤتمر الدولى للنقل الذكي

رئيس الوزراء

رئيس الحكومة

الرئيس السيسي

مؤتمر النقل الذكى

وزير النقل

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة