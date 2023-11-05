ذا صن: مصر بقائمة أفضل وجهات سياحية 2024 مع قرب افتتاح المتحف الكبير

كتب خالد إبراهيم

احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيسه، كشف دليل السفر Lonely Planet عن أفضل 50 وجهة لعام 2024، حيث أشارت صحيفة thesun، فى تقريرها عن أفضل الوجهات السياحية إلى 8 دول، تعد هى أفضل اختيار في عام 2024، وكان من بين هذه الدول مصر، ويرصد "اليوم السابع" هذه الدول.

الغرب الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية

تم تصنيف منطقة الغرب الأوسط على أنها الوجهة الأفضل قيمة لعام 2024، ولكن هناك العديد من الأسباب التى تجعل هذه المنطقة مثالية للزيارة، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية تحول المصانع المهجورة إلى فنادق فنية، وتدفقًا للأماكن الساخنة، بما فى ذلك المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، ومع وصول كسوف الشمس فى أبريل، تعد مدينتا كليفلاند وإنديانابوليس من الاختيارات المفضلة لأنهما تقعان ضمن مسار الكسوف الكلى - مسار ظل القمر عبر الأرض.



الغرب الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية

بولندا

مع وجود 17 موقعًا للتراث العالمى لليونسكو و23 متنزهًا وطنيًا، فإن بولندا لديها الكثير لتقدمه أكثر من مجرد الفنادق ذات الأسعار المعقولة والأطعمة منخفضة التكلفة على الرغم من أن هذه بالتأكيد تمنح البلاد جاذبية إذا كانت ميزانيتك محدودة، لتناول الطعام البولندى التقليدى، يمكن التوجه إلى العاصمة وارسو، أو إذا كنت من محبى المغامرة، فيمكن استئجار دراجة والتجول بها عبر حديقة بياوفيزا الوطنية المدرجة فى قائمة التراث العالمى.



بولندا

نيكاراجوا

إذا كان قضاء فترة ما بعد الظهيرة المشمسة فى الأرجوحة الشبكية تحت مأوى شجرة نخيل على شاطئ رملى فارغ هو الشيء الذى تفضله، فإن جزر "الذرة" فى نيكاراغوا هى المكان المناسب لك، فالبلاد تعد واحدة من أفضل الوجهات ذات الميزانية المحدودة فى أمريكا الوسطى وتجذب محبى راكبى الأمواج كل عام.



نيكاراغوا

بلغاريا

تم ترشيح نهر الدانوب لايمز لإدراجه فى قائمة التراث العالمى لليونسكو فى عام 2024، حيث تعتبر أطلال الحدود العسكرية الرومانية مشهد رائع، كما أنها تعود إلى القرون الأولى من الألفية الأولى، فإذا كنت مهتمًا بالتاريخ وتحب الهياكل القديمة، فتأكد من زيارة بابا فيدا، إحدى أكثر قلاع العصور الوسطى المحفوظة جيدًا فى بلغاريا، أثناء تواجدك هنا أيضا.



بلغاريا

إيكاريا - اليونان

للمنتجعات اليونانية سمعة أنها باهظة الثمن، ولكن في إيكاريا الوضع يختلف، فلهذا المكان علاقة مباشر بالأساطير اليونانية، كذلك هناك سبب يجعل سكان الجزر هناك يتمتعون بواحد من أعلى متوسط العمر المتوقع فى أوروبا بأكملها، حيث يعود الأمر كله إلى ثقافة الاسترخاء، مع القيلولة بعد الظهر والأطعمة الطازجة محلية الصنع.



اليونان

نورماندي - فرنسا

يحتوى الملاذ الريفى فى شمال فرنسا على بساتين التفاح والمروج المرقعة، وكلها على بعد مسافة قصيرة من العاصمة الفرنسية باريس، كذلك يقام هناك حدث سنوى فى الفترة من مارس إلى سبتمبر من العام المقبل، يتضمن عروض مسرحية فى الهواء الطلق، والمشى فى الغابة، ومشاهدة النجوم لإغراءك.



نورماندى بفرنسا

مصر

يمكن للزائرين إما قضاء يوم كامل مشمس فى حمام السباحة فى المنتجعات السياحية أو ربما استكشاف مقابر الأقصر القديمة، وربما أيضا يمكن القيام بالأمرين معًا فى مصر، أما إذا كان التاريخ هو ما يهمك، فسوف يتم افتتاح المتحف المصرى الكبير العام المقبل.



مصر

الجزائر

ربما لم تسمع الكثير عن قلعة وادى مزاب الخلابة فى الجزائر، وذلك بسبب وجود حظر لالتقاط صور السيلفى فى هذه المنطقة، فيمكن التوجه إلى الصحراء للاستمتاع بالتكوينات الصخرية الهائلة أو التعمق فى التاريخ فى موقع جميلة الرومانى القديم فى الجبال، ويقال إن هذه الآثار الأثرية هى واحدة من أجمل الأمثلة على الآثار فى العالم.