دعم الأشقاء فى فلسطين.. 10 معلومات عن مبادرة "من إنسان لإنسان" لحياة كريمة

كتب محمود العمرى

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، بإطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "من إنسان لإنسان" لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، يأتي ذلك تكثيفًا لدورها الإغاثي والإنساني، وإليك أبرز المعلومات عن المبادرة.

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، بإطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "من إنسان لإنسان"

- تهدف إلى دعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة

- تأتي تكثيفًا لدورها الإغاثي والإنساني عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة

- تأتي المبادرة استعدادًا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية.

- تهدف إلى تعزيز دورها في كافة أنشطتها التنموية المحلية منها والدولية

- ترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين

- تأتي تحت شعار "من طفل لطفل" بهدف رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مر التاريخ

- تستقبل مؤسسة حياة كريمة طلاب المدارس بكافة أنواعها(الحكومية والخاصة والدولية) بشكل يومي في مقرها الرئيسي لمشاركة الطلاب في عمليات التجهيز مع متطوعي المؤسسة

- تقوم المبادرة على مخاطبة مختلف المراحل العمرية والتركيز على الجوانب الإنسانية (سواء ثقافيًا- ماديًا- معنويًا)

- تركز المبادرة على التوعية الثقافية من خلال سردية "الحكاية"، والتي تعتمدعلى قوة الكلمة والتجربة الفعلية والحياة على أرض الواقع للفئات العمرية المختلفة للطلاب