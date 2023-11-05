حياة كريمة لـ dmc: مصر بوابة الأمان والإغاثة لفلسطين.. ونقدم ما تحتاجه غزة

كتب الأمير نصرى

قالت الدكتورة غادة البهنساوى رئيس المركز الإعلامى لمؤسسة حياة كريمة، مصر بوابة الأمان والإغاثة لفلسطين من خلال المساعدات التى قدمتها لأهل غزة ولا تزال تقدمها، لافتة إلى أن المتطوعين قدموا دور كبير فى هذا الحدث واعتصامهم لأيام أمام المعبر حتى يتم فتحه.

وأضافت غادة البهنساوى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، نشهد بشكل يومى مرور أكثر من 50 شاحنة محملة بالمساعدات والأدوية والأغذية، وهناك جزء إيجابى وبارقة أمل لوجود مصر بوابة الدعم والإغاثة.

ولفتت غادة البهنساوى إلى أن القافلة الثانية انتقلت من القاهرة بـ 50 تريلا بها مواد غذائية جاهزة للتناول دون تحضير بالإضافة للمياه، وهناك تنسيق وتعاون بين الجانب المصرى والفلسطينى لإبلاغنا بما يحتاجونه، وعلى الفور نحرك الشاحنات المحملة بهذه المواد، بالإضافة للملابس والبطاطين.

وأشارت غادة البهنساوى إلى أن حياة كريمة شاركت بشكل خاص من خلال 15 تريلا تشارك بشكل يومى، مؤكدة أن المتطوعين يحملون حب كبير لغزة والقضية الفلسطينية.