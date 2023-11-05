توقف عنها فورا.. المسكنات المضادة للالتهابات قد تسبب نزيفا بالجهاز الهضمى

كتبت أمل علام

حذرت دراسة حديثة من تناول الكثير من المسكنات والتى تنتمى إلى مجموعة الأيبوبروفين، المعروفة باسم العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs)، والتى يمكن أن تسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى.

ووفقا لما ذكره موقع ديلى اكسبرس، فإنه فى حين أن الأدوية يمكن أن تستهدف مشاكل معينة بشكل فعال، فمن المعروف أيضًا أنها تسبب بعض الآثار غير المرغوب فيها، ومما يثير القلق أن الدكتورة ديبورا لى، صيدلانية، حذرت من أن مسكنات الألم الشائعة يمكن أن تسبب نزيفًا فى الجهاز الهضمى، يمكن للإيبوبروفين، وهو مسكن للألم يستخدمه الكثيرين، أن يستهدف الآلام والأوجاع المختلفة، ولكنه يقلل أيضًا من إنتاج مخاط المعدة الذى يساعد على تحييد أحماض المعدة، وبدون ذلك، قد تكون المعدة عرضة لحدوث الآثار الجانبية "الخطيرة".

وأوضحت الدكتور لى، أن البراز من المرجح أن يدق أجراس الإنذار إذا حدث ذلك. وقالت لموقع Express.co.uk، قد يلاحظ المريض برازًا أسودا داكنًا أو دمًا أحمر مختلطًا مع البراز، قد يكون البراز رخوًا ومائيًا وقد تكون رائحته كريهة.

وقال الموقع، يسبب الإيبوبروفين فى حدوث نزيف فى الطرف العلوى من الجهاز الهضمى، فى حين أن الأدوية يمكن أن تستهدف مشاكل معينة بشكل فعال، فمن المعروف أيضًا أنها تسبب بعض الآثار غير المرغوب فيها.

وأضافت، إذا حدث نزيف معوى مع تناول الإيبوبروفين، فقد يعانى المريض من أعراض قليلة أو معدومة قبل أن يلاحظه خلال التبرز، فإذا لاحظت أيًا من هذه التغييرات فى البراز بعد تناول الإيبوبروفين، فأنت بحاجة إلى الحصول على مساعدة طبية عاجلة، بحسب الطبيب، يجب على أى شخص يعانى من هذه الأعراض الاتصال هاتفيًا للحصول على موعد عاجل مع الطبيب العام.

وقالت الدكتور لي: "بشكل عام، يعانى حوالى واحد إلى 2% من مستخدمى مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية من مضاعفات خطيرة فى الجهاز الهضمى، معظم هذه الحالات خطيرة ولكن يمكن علاجها."

توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنك بحاجة إلى الاتصال بالطبيب على الفور" إذا كنت تعانى من نزيف فى الجهاز الهضمى و"التوقف عن تناول الإيبوبروفين".

وأضافت، أن خطر إصابتك بهذا النوع من النزيف يزداد مع:

العمر (اكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق)

تاريخ سابق من القرحة الهضمية

العدوى ببكتيريا الملوية البوابية

التدخين

وجود أمراض خطيرة أخرى أو أمراض مزمنة

أدوية أخرى مثل العوامل المضادة للصفيحات أو المنشطات أو مضادات التخثر

تناول جرعات أكبر من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية

تناول أكثر من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية فى نفس الوقت

الاستخدام طويل الأمد لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.

وقالت، إنه إذا حدث نزيف فى الأسفل، فسيكون الدم لونه أحمر ويمكن أن يختلط مع البراز، مضيفة، "إنه يجب دائمًا أن يؤخذ نزيف الجهاز الهضمي على محمل الجد، والخبر السار هو أنه على الرغم من أن خطر نزيف المعدة مذكور كتحذير فى قائمة خصائص منتج الإيبوبروفين، إلا أن هذا التأثير الجانبى لا يعتبر شائعًا.