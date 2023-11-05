تمديد إغلاق المدارس الابتدائية في دلهي بسبب تلوث الهواء

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قررت حكومة العاصمة الهندية دلهي تمديد إغلاق جميع المدارس الابتدائية حتى العاشر من نوفمبر، نظرا لارتفاع مستويات تلوث الهواء في العاصمة.



وقالت وزيرة التعليم في دلهي أتيشي مارلينا - في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد "في ظل استمرار ارتفاع مستويات التلوث، ستظل المدارس الابتدائية في دلهي مغلقة حتى الـ10 من نوفمبر الجاري، أما بالنسبة للمدارس المتوسطة والثانوية فلها خيار تحويل الفصول لتكون عبر الإنترنت".



كانت حكومة العاصمة الهندية قد أعلنت في بادئ الأمر أن المدارس الابتدائية ستظل مغلقة حتى الخامس من نوفمبر، إلا أن جودة الهواء المتدهورة في المدينة اضطرتها إلى التمديد.



تجدر الإشارة إلى أن جودة الهواء في العاصمة دلهي ما زالت تشهد مستويات عالية من التلوث لليوم السادس على التوالي، إذ ارتفع مؤشر جودة الهواء، وهو مقياس يمتد من صفر إلى 500، صباح اليوم الأحد إلى 460.