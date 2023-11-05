اليوم السابع
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تعرف على إجراءات تحميك من حوادث السيارات بسبب عادات خاطئة فى القيادة

الأحد، 05 نوفمبر 2023 08:00 ص
تعرف على إجراءات تحميك من حوادث السيارات بسبب عادات خاطئة فى القيادة حادث تصادم، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت مجموعة من الشروط والإجراءات التى تحمى السائقين من ارتكاب عادات خاطئة يقوم بها سائقى السيارات أثناء القيادة، منها التخطى الخاطئ على الطرق، ولكى يتم الوقاية من الحوادث ، توجد حالات لا يجوز فيها التخطى و منها :
 
-إذا كان مدى الرؤية غير كافى يمنع التخطى.
 
 -إذا كانت السيارة تسير بسرعات عالية تجنب عملية التخطى
 
-إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق
 
-فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق يمنع التخطى
 
-فى حالة توقف عدد كبير من السيارات بسبب وجود إشارة  أو بسبب عرقلة المرور
 
-يمنع التخطى فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة
 
- لا يجوز أن يتخطى السيارات بعضها بعضاَ خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق
 
-فى الأماكن المحظور فيها التخطى مع وجود علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور
 
 
-لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن لمنع الحوادث
 
- يمنع التخطى فى حالة وجود مسارات محددة بخطوط طولية على الطريق
 
 
 






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