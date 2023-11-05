وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم أن حشداً من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، تجمعوا في ساحة الحرية في العاصمة الأمريكية، داعين إلى وقف إطلاق النار في غزة، وطالبوا كذلك بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل.



وامتلأت ساحة الحرية - الواقعة بالقرب من ناشونال مول والبيت الأبيض - بالكامل تقريباً بالمتظاهرين، الذين كانوا يرتدون ملابس حمراء وخضراء وسوداء، ويلوحون بالأعلام الفلسطينية.

وانتقد المتظاهرون، تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ مع الأزمة في غزة، محذرين من أنهم لن يدعموه مرة أخرى في انتخابات عام 2024؛ إذا لم يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب.