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تأجيل محاكمة متهم فى قضية "كتائب حلوان" لجلسة 11 نوفمبر

الأحد، 05 نوفمبر 2023 03:59 م
تأجيل محاكمة متهم فى قضية "كتائب حلوان" لجلسة 11 نوفمبر المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الأمن، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 11 نوفمبر، لاستكمال المرافعة.

 

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.







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