المواجهة الأولى بين المرشحين.. بولتيكو: ترامب يتفوق على ديسانتيس فى قلب ولايته

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو إن المواجهة الشخصية الأولى على الإطلاق بين الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، ومنافسه الأقرب فى السباق الجمهورى نحو البيت الأبيض رون ديسانتيس لم تمض بشكل جيد لحاكم فلوريدا وأنصاره، على الرغم من أنها كانت فى قلب ولايته.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب وحلفاءه تفوقوا على ديسانتيس فى الأيام التى سبقت قمة الحرية بفلوريدا، حيث ظهر كلا المرشحان الجمهوريان أمام أكثر من ألف من النشطاء الجمهوريين بالولاية، ومشرعين فيدراليين وأنصار الحزب. وكان هذا الحدث هو المرة الأولى التى يقف فيها كلاهما على نفس المنصة فى نفس اليوم، فى فلوريدا، منذ إعلان ديسانتس ترشحه فى مايو الماضى.

وعزز تفوق ترامب، وما صاحبه من تحويل بعض المشرعين الجمهوريين بفلوريدا لدعمهم من ديسانتيس إلى الرئيس السابق، فكرة أن حاكم الولاية قد يكون محاصرا فى منافسة لا يمكنه الفوز بها ضد الرجل الذى ساعده على الفوز بمنصبه الحالى قبل خمس سنوات فقط.

وقال سيناتور الولاية الجمهورى جو جروترز، والمؤيد القوى لترامب إن هذا السباق قد انتهى، ويحاول الناس بشكل أساسى أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى الفريق الفائز.

وتقول بولتيكو إن تفوق ترامب على ديسانتيس فى ولايته الأصلية يزيد المسافة التى يبتعد بها الحاكم عن اللحظة التى حقق فيها انتصارا عندما فوز بمنصبه لفترة ثانية قبل عام واحد فقط، وكان واحدا من ألمع النجوم الجمهوريين فى البلاد.

ومنذ ذلك الحين، فشل ديسانتيس فى الارتقاء إلى مستوى التوقعات المرتفعة التى وضعت عليه. ولا يزال ترامب يهيمن على السباق الجمهورى، حيث أظهرت استطلاعات الرأى الوطنية، وفى ولايات التصويت المبكر أنه يتقدم بفارق هائل، بينما تراجع أداء ديسانتيس على بشكل كبير.