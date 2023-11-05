المشدد 10 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.م" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز المراغة بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل، قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ع.ر.ع" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالاتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز المراغة بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات.

تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.