المركزى لمتبقيات المبيدات يجتاز تجديد الاعتماد الدولى السنوى للعام الـ28

أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية اجتياز المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية "كيوكاب"تجديد الاعتماد الدولى للأيزو "17025/2017 "من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS وذلك للعام الثامن والعشرون على التوالى باستخدام Live Meeting.

وكان قد تم اعتماد المعمل من خلال الخبراء التابعين لهئية الـ FINAS من فنلندا عبر منصة الإنترنت حيث قاموا بالفحص والتدقيق فى نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز وكان سليمان قد صرح بذلك أثناء زيارته لهتنئة العاملين بالمعمل باجتيازهم للاعتماد.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصرى من خلال مشاركة المعمل فى منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات، حيث أن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية (كيوكاب) أحد هذه الجهات والذى يعتبر ذو مكانة دولية وعالمية كبيرة حيث أنه يعتبر أحد أكبر المعامل فى العالم فى مجاله وذلك وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبى له ضمن الفئة المتميزة الأولى وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن كما أنه يعتبر من أوائل المعامل فى الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.

وفى ذات السياق قالت الدكتور هند عبد اللاه أن هذه هى المرة الرابعة التى يتم استخدام Live Meeting عبر الإنترنت لاعتماد المعمل منذ ظروف جائحة كورونا والتى تخطاها المعمل بكفاءة والتى تأتى تزامنًا مع تجديد اعتماد مركز التدريب التابع للمعمل على الأيزو فى المواصفتين 9001-21001، وتجديد الاعتماد الدولى فى الأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الاعتماد الوطنى (إيجاك).

و أوضحت عبد اللاه، أن المعمل يضم العديد من الأقسام المختلفة والتى تدخل جميعها فى نظام التدقيق والفحص لجهات الاعتماد ومن أهمها متبقيات المبيدات والذى أثنى فريق التدقيق الدولى على طرق التحليل به وتوكيد الجودة ويضم هذا القسم أكثر من 700 مادة فعالة معتمدة يتم تحليلها فى المحاصيل الزراعية الطازجة والنباتات الطبية والعطرية وأيضًا المنتجات الغذائية المصنعة، كما قاموا بالتدقيق والفحص بقسم العناصر الثقيلة والذى يقوم بتحليل أكثر من 17 عنصر معتمد فى الأغذية والمياه والبيئة وأيضًا العناصر المهاجرة من العبوات للغذاء، وقام أيضًا فريق التدقيق والفحص الدولى بالدقيق بأقسام الميكروبيولوجى، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، والتسويق والتدريب، خدمة العملاء، الإستقبال والطحن، الشئون المالية والإدارية، تكنولوجيا المعلومات مشيدا بتوكيد الجودة داخل هذه الأقسام وأوصى فريق الاعتماد بتجديد الاعتماد حتى عام 2025.

الجدير بالذكر أن المعمل يسهم فى تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج فى الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقى للصادرات الزراعية المصرية فى تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة فى المؤتمرات للعاملين فى مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائى مما يدعم الاقتصاد القومي.