المحاكم × 24 ساعة.. المشدد 5 سنوات لطالب ابتز فتاة وتأجيل خلية اللجان النوعية

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها حبس طالب 5 سنوات بتهمة ابتزاز فتاة بالصف، وتأجيل قضية اللجان النوعية للمرافعة.

اللجان النوعية

أجلت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم، إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان" لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، لجلسة 18 نوفمبر للمرافعة.

حبس ديلر

وفيما عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

ابتزاز

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، طالب بالسجن 5 سنوات، لإدانته بإختراق حساب فتاة وابتزازها هى وخطيبها بإفشاء صور شخصية وطلب مبلغ مالي بمنطقة الصف.

هيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض في منطقة القطامية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

نصب

قررت محكمة جنح عابدين، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية لجلسة 12 نوفمبر.