اليوم السابع
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الأحد، 05 نوفمبر 2023 01:57 م
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المجلس القومى للمرأة يطلق برنامج "التثقيف المالى" للسيدات بمحافظة الفيوم

الأحد، 05 نوفمبر 2023 01:57 م
المجلس القومى للمرأة يطلق برنامج "التثقيف المالى" للسيدات بمحافظة الفيوم القومى للمرأة يطلق برنامج "التثقيف المالى"
كتب محمود راغب

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يواصل المجلس القومي للمرأة، فعاليات برنامج "التثقيف المالي"  بمحافظة الفيوم، الذى يطلقه علي مستوي محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم تنظيم العديد من تدريبات التثقيف المالى لتمكين السيدات اقتصادياً، وذلك في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .
 
ويهدف البرنامج التدريبى إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويشتمل على تدريس الدليل التدريبي "التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية.
 
ويتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال  وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.
 
 






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