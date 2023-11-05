الكرملين: روسيا سترد على محاولات أمريكا التدخل فى شؤونها الداخلية

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف إن روسيا سترد بدون تهاون على محاولات الولايات المتحدة التدخل في شؤونها الداخلية.



وأضاف بيسكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - : أنه يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه روسيا لكي تصبح الاتصالات ممكنة على أعلى مستوى.



وردا على سؤال حول الظروف التي يمكن فيها إجراء اتصالات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة.. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية : "أولا، يجب أن تكون هناك رغبة متبادلة في ذلك، واستعداد متبادل، وأن تنضج ظروف معينة".



من ناحية أخرى.. أكدت وزارة الدفاع الروسية تضرر سفينة في حوض بناء للسفن في مدينة (كيرتش) جراء تعرضه لهجوم بصواريخ كروز أطلقها الجيش الأوكراني.



وذكرت الوزارة - في بيان مقتضب - "أنه في الرابع من نوفمبر الجاري، شن الجيش الأوكراني ضربة بـ 15 صاروخ كروز على حوض بناء سفن (بوتوما) في مدينة كيرتش، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 13 صاروخا"..مشيرة إلى تضرر سفينة كانت موجودة في حوض بناء السفن نتيجة إصابتها بصاروخ معاد.