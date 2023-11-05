كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام فلسطينى، أن طائرات الاحتلال تقصف مسجد أبو الخير شرق جباليا فى غزة.

استشهد 51 فلسطينيًا وأصيب العشرات، في مجزرة إسرائيلية جديدة ارتكبها سلاح الجو الإسرايلي في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة المنكوب.