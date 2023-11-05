اليوم السابع
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الأحد، 05 نوفمبر 2023 07:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السلطات فى نيبال تنهى عمليات البحث عن الناجين من الزلزال الأخير

الأحد، 05 نوفمبر 2023 06:06 م
السلطات فى نيبال تنهى عمليات البحث عن الناجين من الزلزال الأخير زلزال نيبال
أ ش أ

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أنهت السلطات النيبالية عملياتها للبحث عن ناجين بعد الزلزال الذى ضرب البلاد مؤخرا، وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر مع إعطاء الأولوية الآن لمساعدة الناجين الذين تم انتشالهم بالفعل من تحت الأنقاض.


وقال جوبال تشاندرا بهاتاراى المتحدث باسم شرطة مقاطعة كارنالى - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم /الأحد/ - "إننا على اتصال بجميع المناطق، وتم الانتهاء من عمليات الإنقاذ".


ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.


وكانت وزارة الداخلية النيبالية قد أعلنت أن حصيلة ضخايا الزلزال الأخير ارتفعت إلى 157 قتيلا، وأكثر من 375 جريحا.







نيبال

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