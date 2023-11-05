اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 نوفمبر 2023 03:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الصومالي ينفذ عمليات ضد مليشيات الشباب بجنوب غرب البلاد

الأحد، 05 نوفمبر 2023 03:32 م
الجيش الصومالي ينفذ عمليات ضد مليشيات الشباب بجنوب غرب البلاد الجيش الصومالي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت قوات الجيش الصومالي، اليوم الأحد، عمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب الإرهابية في مناطق بمحافظة (بكول) جنوب غرب البلاد.


وقال قائد اللواء التاسع من الفرقة 60 العميد يونس آدم حسن - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن "العمليات نفذت في مناطق وروين وورطتو وعيل لهلي وموريجابي بمحافظة بكول"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الصومالية طاردت الإرهابيين المختبئين هناك.


وأضاف حسن، أن ولاية جنوب الغرب ستبدأ قريبًا المرحلة الثانية من عمليات تحرير البلاد من الإرهاب التي أعلن عنها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مؤخرا.







الصومال

الجيش الصومالى

الإرهاب فى الصومال




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة