وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "نظام الدفاع الجوي الروسي اعترض 13 صاروخا من طرازي ستورم شادو ونبتون خلال آخر 24 ساعة، كما دمر 17 طائرة بدون طيار، في مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا".

وأضاف البيان أن القوات الروسية نجحت في تدمير دبابة أوكرانية ومركز مراقبة للطائرات بدون طيار بالقرب من منطقة كوبيانسك، مشيرة إلى أنه تم أيضا تدمير منظومة مدفعية، ونقطة إمداد بالذخيرة في المنطقة نفسها.

وفي جنوب دونيتسك، أشار الجيش الروسي إلى أن قواته قضت على ما يصل إلى 135 جنديًا أوكرانيا، كما دمرت سيارتين أثناء صد هجومين شنهما الجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنتي نوفوميخيلوفكا ونيكولسكوي التابعتين لمنطقة جنوب دونيتسك.

وفي زابوريجيا، ذكر البيان أن القوات الروسية نجحت في إحباط 3 هجمات أوكرانيا أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 45 جندياً أوكرانيا وتدمير دبابتين و7 مركبات مدرعة.