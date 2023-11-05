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التعليم تتيح الاستعلام عن نتيجة 30 ألف معلم عبر موقعها بالرقم القومى

الأحد، 05 نوفمبر 2023 10:00 ص
التعليم تتيح الاستعلام عن نتيجة 30 ألف معلم عبر موقعها بالرقم القومى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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نشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالسنة الأولى عبر موقعها الرسمى وأيضا من يرغب فى التقدم بطلب للمديرية التابع لها لاجتياز التدريبات المقررة، حيث منحت الوزارة فرصة للاستعلام باستخدام بالرقم القومي عبر الدخول على الرابط التالى: 
 
https://educompetition.emis.gov.eg/
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في هذا الإطار، يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه.
 
وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتازه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.
 
 






وزارة التربية والتعليم

رابط الكترونى لتقديم تظلم بمسابقة 30 ألف معلم

التقدم بطلب عدم اجتياز مسابقة ٣٠ الف معلم

اخبار مصر

وزارة التعليم

التعليم

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

اليوم السابع بلس



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