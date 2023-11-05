الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل يبرز مجزرة الاحتلال في مخيم المغازي اليوم.. فيديو

كتب آسر أحمد

يواصل الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل التنديد بالمجازر الإسرائيلية التي ترتكبها في حق المدنيين في قطاع غزة، وفضح القصفات التي تودي بحياة المدنيين الأبرياء في القطاع، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع X "تويتر" سابقاً، مقطع فيديو يظهر من خلاله حجم الدمار الذي أسفر عن القصف الإسرائيلي الغاشم لمخيم المغازي في غزة والذي أسفر عن استشهاد 51 فلسطينيا وأصيب العشرات.

🚨🇮🇱 ISRAEL is a TERRORIST STATE pic.twitter.com/eFVWNGA9iI — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 5, 2023

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي؛ ما أسفر عن استشهاد 51 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وشنت طائرات الاحتلال 15 غارة على الأقل على مُحيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

من جانبها، أكدت الفصائل الفلسطينية - في بيان صحفي - أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي التي استشهد فيها ما لا يقل عن 51 شهيدًا ومائة مصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء، بقصفه منازل المدنيين بشكل مباشر.

وأضافت الحركة أن هذه المجزرة تأتي لتنضم إلى سلسلة من المجازر التي ارتكبها الاحتلال، كمجزرة مدرسة "أسامة بن زيد" ومجزرة مدرسة "الفاخورة" أثناء وجود وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في "تل أبيب" والمنطقة؛ ما يؤكد مسؤولية الإدارة الأمريكية عن هذه الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بسلاح أمريكي وضوء أخضر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.