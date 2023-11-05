اكتشف أبرز خدمات برنامج الرعاية الاجتماعية بأسقفية الخدمات العامة بالكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر أسقفية الخدمات العامة من أهم المؤسسات فى الكنيسة، حيث تقدم خدمات لكل جموع الأقباط في مصر، فقد تأسست لتكون بمثابة الذراع التنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتلعب الأسقفية دورًا رائدًا فى الخدمات الدياكونية للفقراء.

أهداف برنامج الرعاية الاجتماعية (أجابى)

ومن أبرز أهداف برنامج الرعاية الاجتماعية تقديم الدعم للأفراد المحتاجين الذين ليس لديهم موارد، ويركز البرنامج بشكل خاص على مساعدة الأسر ذات العائلالوحيد التي لا تستطيع الوصول إلى الحد الأدنى من الدخل والأرامل والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة الذين ليس لديهم تغطية تأمين صحي.

ويهتم البرنامج أيضا بالسجناء وعائلاتهم والأيتام والأفراد العاجزون من كبار السن الذين لا يستطيعون العمل، ويشمل ضحايا الكوارث السياسية والطبيعية.