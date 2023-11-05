اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 نوفمبر 2023 09:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

اصطفاف وسائل الجر الكهربائى بمعرض النقل الذكى.. صور

الأحد، 05 نوفمبر 2023 08:24 م
اصطفاف وسائل الجر الكهربائى بمعرض النقل الذكى.. صور
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشهد معرض ومؤتمر النقل لأفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023 والذي أنطلقت فعالياته اليوم، اصطفافا بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي ( اول قطار إقليمي سريع ضمن قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي السريع ، القطار الكهربائي الخفيف ، مونوريل شرق وغرب النيل ، قطارات الخط الثالث للمترو ) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس
 
وتتيح وزارة النقل لزائري المعرض تفقد هذه الوسائل، ومن المقرر أن ينتهى المعرض في 8 نوفمبر 2023، ويقام المعرض تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر. 
 
IMG-20231105-WA0130الجر الكهربائى
 
IMG-20231105-WA0131
 

 

IMG-20231105-WA0133
 

 

IMG-20231105-WA0134
 

 

IMG-20231105-WA0143
 

 

IMG-20231105-WA0144
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0153
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0155
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0157
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0158
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0159
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0160
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0161
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0162
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0164
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0165
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0166
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0167
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0168
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0169
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0170
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0171
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0172
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0173
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0174
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0175
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0176
الجر الكهربائى

 

IMG-20231105-WA0177
الجر الكهربائى

 

 






معرض النقل

النقل

وسائل النقل

وسائل النقل الجماعي

وسائل الجر الكهربائي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة