اصطفاف وسائل الجر الكهربائى بمعرض النقل الذكى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

يشهد معرض ومؤتمر النقل لأفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023 والذي أنطلقت فعالياته اليوم، اصطفافا بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي ( اول قطار إقليمي سريع ضمن قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي السريع ، القطار الكهربائي الخفيف ، مونوريل شرق وغرب النيل ، قطارات الخط الثالث للمترو ) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس

وتتيح وزارة النقل لزائري المعرض تفقد هذه الوسائل، ومن المقرر أن ينتهى المعرض في 8 نوفمبر 2023، ويقام المعرض تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر.