استطلاع لـ"آى بى سى نيوز": 76% من الأمريكيين يعتقدون سير بلادهم فى اتجاه خاطئ

وكالات

يعتقد ثلاثة أرباع الأمريكيين (76 بالمئة) أن البلاد تسير فى الاتجاه الخاطئ، ويُنظر إلى المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين البارزين بشكل سلبى على نطاق واسع، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته شبكة "أى بى سى نيوز".

وبحسب الاستطلاع، فإن الجمهوريين سلبيون بأغلبية ساحقة، حيث يعتقد 95% أن الأمور فى هذا البلد تسير فى الاتجاه الخاطئ، يليهم 76 % من المستقلين و54 % من الديمقراطيين.

وينظر واحد من كل 3 أمريكيين (33 %) إلى الرئيس جو بايدن بشكل إيجابى، بينما ينظر إلى الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل إيجابى بنسبة 29 بالمئة فقط، وفقا للاستطلاع.

ووفقا للاستطلاع، يثق الأمريكيون فى قدرة الجمهوريين على القيام بعمل أفضل فى التعامل مع الاقتصاد مقارنة بالديمقراطيين بنسبة 35 % إلى 25 %.

فيما يثق الأمريكيون بأن الديمقراطيين يقومون بعمل أفضل من الجمهوريين فى مجال الرعاية الصحية 37 % مقابل 18 % وفيما يتعلق بالتعليم، فإنهم يثقون فى قدرة الديمقراطيين على القيام بعمل أفضل من الجمهوريين بنسبة 33 % إلى 24 %.

ويعتقد معظم الأمريكيين أيضا أن الجريمة والعنف المسلح مهمان للغاية، لكن الرأى العام منقسم حول الحزب الذى يثقون به للقيام بعمل أفضل.

ويتفوق الجمهوريون على الديمقراطيين بنسبة 32 % إلى 20 % فيما يتعلق بالجريمة، بينما يتمتع الديمقراطيون بميزة تتراوح بين 34 % إلى 24 % فيما يتعلق بالسيطرة على الأسلحة.