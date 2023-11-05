استشهاد 3 أطفال وسيدة فى قصف إسرائيلى استهدف سيارة مدنية جنوب لبنان

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تعرضت سيارة مدنية فى الجنوب اللبنانى إلى قصف بمسيرة إسرائيلية مساء اليوم /الأحد/ مما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال وسيدة وإصابة آخرين.

وكانت السيارة تسير على الطريق الرئيسى الواصل بين منطقتى عيناتا وعيترون فى بلدة بنت جبيل بالقطاع الأوسط فى الحدود اللبنانية الجنوبية، وتقودها سيدة وبصحبتها والدتها وبناتها الثلاث قبل أن يستهدفها قصف إسرائيلى أدى إلى انقلابها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

يذكر أن القصف الإسرائيلى مستمر على مناطق بالجنوب اللبنانى منذ بداية التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية فى الثامن من شهر أكتوبر الماضي، إلا أن هذه هى المرة الأولى التى يؤدى فيها القصف إلى استشهاد أطفال.

وتفيد التقديرات إلى سقوط أكثر من 60 مقاتلا بالجانب اللبنانى منذ اندلاع التوترات فضلا عن سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين.